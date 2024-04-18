Актриса Нонна Гришаева рассказала, что у нее мало общего с героиней «Папиных дочек», бросившей пятерых детей с отцом и сбежавшей с любовником-хоккеистом.

В интервью “Вечерней Москве” она отметила, что «Папины дочки» — это сериал, на котором выросло несколько поколений. Причем многие мамы, ранее смотревшие и любившие эту историю, с удовольствием будут показывать ее и своим детям.

Гришаева также рассказала, что во время съемок фильма считала роль «матери-кукушки» вызовом для себя и поэтому вложила в ее образ максимум глубины и эмоций.

Напомним, Гришаева исполняет роль бабушки Людмилы Сергеевны и в возрожденном сериале «Папины дочки. Новые». На телевидении уже стартовал второй сезон обновленной истории.