AFP: неизвестный шедевр Рафаэля Санти выставлен на всеобщее обозрение во Франции

В минувшие выходные на выставке в ризнице базилики Святой Марии Магдалины в Сен-Максимен-ла-Сент-Бом (французский департамент Вар) впервые была представлена публике давно забытая и недавно вновь обнаруженная картина прославленного итальянского художника, относящегося к эпохе Возрождения.

Этот шедевр кисти Рафаэля, портрет Марии Магдалины на холсте 46 на 34 см, будет выставляться в течение месяца в этом религиозном здании, считающемся третьей гробницей в христианстве после Иерусалима и Рима, где хранятся мощи Марии Магдалины.

Около пятидесяти человек стояли очередью в воскресенье (21 апреля) днем, чтобы иметь возможность полюбоваться малоизвестной картиной итальянского мастера, автора «Трех граций» и фресок, украшающих Ватиканский дворец в Риме.

Однако вход для посетителей не бесплатный, им следует заплатить сумму в три евро (порядка 300 руб.) – средства, которые будут использованы на ремонт базилики.

Возвращение шедевра

Портрет, постоянно охраняемый двумя крестоносцами, хорошо подсвечивается мягким освещением в ризнице, придавая этому месту мистическую атмосферу.

Открытие этой давно забытой картины в некотором роде сродни чуду: французский коллекционер купил этот портрет Марии Магдалины, датируемый годом встречи Рафаэля и Леонардо да Винчи (1505 г.), в одной из галерей Лондона за 30 000 фунтов стерлингов. (порядка 3,5 млн. руб.), думая, что это работа школы да Винчи.

Затем он обратился к эксперту Анналисе Ди Марии, члену группы экспертов по живописи ЮНЕСКО в итальянской Флоренции, которая подтвердила подлинность картины в сентябре 2023-го.

После серии анализов, в том числе визуализации с помощью инфракрасного света слоев углерода, скрытых пигментами краски, эксперты смогли установить авторство Рафаэля (1483-1520).

Мария Магдалина, первая свидетельница воскресения Иисуса, верной последовательницей которого она была, является важной фигурой в Евангелиях, часто изображаемой как раскаявшаяся грешница. В последние 30 лет жизни, согласно некоторым древним источникам, она провела в пещере горного массива Сент-Бом, примерно в двадцати километрах от базилики, являющейся основным местом христианского паломничества во Франции.