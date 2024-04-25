Актриса Алика Смехова выложила в запрещенной в РФ соцсети новый снимок, впечатлив поклонников результатами похудения.

На снимке актриса позирует в черном раздельном купальнике у бассейна неназванного отеля в Сочи. Алика сообщила, что делает снимок после трех дней детокса. Теперь она чувствует себя легко и забыла про отеки. Она пишет, что морской пейзаж, понятно, потрясающ, но ее фигура теперь таким панорамам не уступает.

Актриса заявила о важности поддержания фигуры. По этой причине она полностью исключила из меню продукты с глютеном. Смехова напомнила, что перед диетой нужно обязательно посетить врача и сдать требуемые анализы. Только в этом случае диета не причинит вреда здоровью.