Голливудская актриса Натали Портман появилась на обложке модного журнала L’Officiel USA. На снимке знаменитость позирует в эффектном платье из прозрачного кружева, посылая воздушный поцелуй.

В L’Officiel вышла статья о Натали Портман, в которой говорится о большом актерском стаже знаменитости. Актриса начала сниматься в кино, когда ей было всего 13 лет. Ее карьера получила громкий старт благодаря главной роли в культовой криминальной драме Люка Бессона «Леон». После этого, актрисе начали поступать роли от таких прославленных кинематографистов, как Тодд Хейнс, Майкл Манн, Пабло Ларраин.

Также Натали Портман сырграла одну из самых своих запоминающихся ролей в киновселенной «Звездные войны» – Падме Адмиралу. А за роль балерины Нины Сейрес в «Черном лебеде» Натали Портман получила Оскар в 2011 году.

Долгое время свою личную жизнь актриса старалась скрывать от надоедливой желтой прессы. Но в минувшем году произошел громкий скандал. В СМИ стали распространяться слухи об изменах 46-летнего супруга актрисы – французского хореографа Бенжамина Мильпье. В январе 2024 года стало известно, что актриса подала на развод. В марте завершился бракоразводный процесс.