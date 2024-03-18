Бывшая участница популярного музыкального телепроекта Анастасия Спиридонова не смогла сдержать слез после того, как во время ее выступления звукорежиссер включил плюсовую фонограмму.

В беседе с МК певица призналась, что хотела и могла спеть на творческом вечере Ларисы Рубальской песню «Транзит». Однако звукорежиссер поставил плюсовую фонограмму, из-за чего зрители услышали записанный и реальный голос артистки. Она заявила, что ее поклонники отлично знают о том, что она хорошо поет вживую. Однако у зрителей могло сложиться впечатление, что на этом концерте певица решила схалтурить и спеть «под фанеру».

В статье говорится, что артистка покинула сцену в слезах. Позже она сообщила, что отправляла организаторам творческого вечера только музыку, без голоса. Она не знает, где им удалось раздобыть плюсовую фонограмму.