Во время выступления популярной российской певицы Кристины Орбакайте в Санкт-Петербурге произошел конфуз – артистка рухнула прямо на сцену во время исполнения одной из песен, запутавшись в собственной одежде. Соответствующие кадры, снятые зрителями, были опубликованы в социальных сетях.

Кристина Орбакайте выступала на сцене Большого концертного зала «Октябрьский» в Петербурге с программой «На бис». Во время исполнения одной из песен певица спустилась в зал к зрителям, где ей подарили букеты цветов. Когда Орбакайте поднималась на сцену по ступенькам, то запуталась в собственной мантии и рухнула на сцену, не сумев удержать равновесие.

Певица попыталась достойно выйти из неприятной ситуации. После падения Орбакайте заняла удобную позу и некоторое время пролежала на сцене. Артисты балета помогли певице подняться на ноги и поправить мантию.

Ранее концерты Кристины Орбакайте в Чите, Братске, Благовещенске и других городах Российской Федерации были отменены. При этом представители общественных организаций призвали власти проверить певицу на наличие гражданства США и высказывания против Вооруженных сил РФ.