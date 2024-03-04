Валерий Леонтьев посетовал, что в последнее время сталкивается с огромным количеством провокаций. В Сети размещаются анонсы якобы его концертов, которые затем без объяснения причин отменяется. При этом как анонсы так и отмены являются обманом.

Артист вспомнил майскую ситуацию прошлого года, когда он якобы планировал выступить в Дубае, но потом перехотел. Леонтьев заверил, что никакого концерта в ОАЭ он не планировал, поэтому и отмены быть не могло.

Живущий в Майами певец вспомнил, что с аналогичными провокациями столкнулась Селин Дион. Неизвестные также анонсировали ее концерт в Магадане, а затем отменили. Леонтьев выразил сочувствие поклонникам и заявил, что не понимает, кто и по какой причине занимается подобными махинациями.

Леонтьев также назвал провокацией слухи о том, что он якобы согласился выступить в России только после завершения СВО. Ничего подобного артист не говорил.