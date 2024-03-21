Житель штата Теннесси ловил рыбу, а поймал аллигатора

Рыбалка американца на озере Норрис в округе Юнион завершилась неожиданным уловом молодого аллигатора. Появление этой рептилии, обычной для соседствующих с Теннесси Луизианой и Миссисипи, вызвало подозрение об ускорившейся экспансии аллигаторов в северо-восточную часть США. Источник: Fox News.

Необычный улов длиной около метра, добытый на озере Норрис в понедельник (18 марта), случился спустя несколько дней после того, как представители TWRA заявили, что аллигаторы «естественным образом расширяют свой ареал до Теннесси, продвигаясь из южных приграничных штатов».

«Хотя происхождение данного аллигатора неясно, скорее всего его незаконно держали в неволе и, возможно, выпустили в озеро Норрис», – заявил для «Ассошиэйтед Пресс» Мэтью Кэмерон, региональный координатор по связям с общественностью Агентства ресурсов дикой природы Теннесси (TWRA).

Клюнул на удочку

Представитель TWRA сообщил, что когда в понедельник на место происшествия прибыл офицер охраны дикой природы из округа Юнион, рыбак держал аллигатора прижатым к земле за головой и сообщил ему, что поймал рептилию на обычную наживку.

Он добавил: «Этот конкретный аллигатор был временно размещен в зоопарке Литл-Пондероза, пока для него не найдется постоянный дом».

«В прошлые годы двухметровый аллигатор был снят на видео нашими офицерами в Западном Теннесси в округе Фейетт. В последние годы зафиксировано несколько подтвержденных наблюдений аллигаторов на юго-западе Теннесси», – продолжил Кэмерон.

Согласно официальному заявлению TWRA, «аллигаторы естественным образом расширяют свой ареал в Теннесси из южных приграничных штатов». Причем в агентстве отметили, что «в Теннесси аллигаторов не разводят» и поэтому «аллигаторы, проникающие в Теннесси – всего лишь еще один вид, с которым жителям штата придется научиться сосуществовать, как это делают во многих других южных штатах».

Чиновники штата, ответственные за охрану дикой природы, описали аллигаторов как «оппортунистических хищников, охотящихся на рыбу, черепах, змей, лягушек и водоплавающих птиц» и что иногда «эти рептилии питаются более крупными животными, такими как опоссумы, еноты и олени».

«TWRA хотела бы напомнить всем жителям штата, что содержание или выпуск аллигаторов в водоемы Теннесси являются незаконными и представляют угрозу безопасности и экологии, а также то, что аллигаторы являются охраняемым видом, т.е. их ловля или отстрел является нарушением закона», – также сообщается в заявлении агентства. «Если вы встретите аллигатора, исследуя природу в Западном Теннесси, просто оставьте его в покое и наслаждайтесь уникальным биоразнообразием нашего штата».