63-летний Жан-Клод Ван Дамм возвращается на экраны в привычном амплуа. В новом экшен-триллере Darkness of Man («Тьма человека») он сыграет агента, противостоящего мафиозной группировке.

Мастер боевых искусств Ван Дамм на седьмом десятке не растерял профессионализма и обаяния, поэтому зритель по-прежнему увидит много экшен-трюков и драк, в которых Ван Дамму не равных. По сценарию, он играет спецагента, который защищает сына информатора от мафиози.

Главные роли в экшен-триллере достались также звезде «Черной розы» Кристанне Локен, Спенсеру Бреслину, которого россияне знают по фильму «Явление», и Шеннен Доэрти из «Зачарованных».

На стриминговых сервисах Darkness of Man выложат 21 мая. Можно ли будет посмотреть новый боевик с Ван Даммом в российских онлайн-кинотеатрах, пока не сообщается.