Россиянка Роза Гадиева из Республики Татарстан одержала победу на проходившем в Ливане конкурсе красоты «Мисс Европа 2024». Последний раз представительница Российской Федерации обладала титулом «Мисс Европа» десять лет назад. Роза Гадиева рассказала в эфире телеканала «Татарстан-24» о своих эмоциях в первые секунды после победы.

«Я испытала настоящий шок, начала плакать и не могла остановиться. Визажистам даже пришлось подняться на сцену, чтобы подправить макияж. Это было очень волнительно», – заявила Гадиева.

По ее словам, уверенности в победе не было даже на последнем этапе конкурса, когда на сцене осталось всего две финалистки.

«Я даже не ожидала, что буду стоять в полуфинале, учитывая ситуацию в стране. Поэтому я поразилась, что все произошло именно так. Я до сих пор в шоке», – призналась девушка.

После победы Гадиевой поступило большое количество предложений принять участие в различных проектах. Девушка призналась, что на ближайшие полгода все ее рабочие и выходные дни уже расписаны буквально по часам.