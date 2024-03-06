Зрители еще не успели обсудить булгаковскую Маргариту в исполнении Юлии Снигирь, а актриса уже приготовила новый сюрприз фанатам. Она получила неожиданную роль в новой экранизации самого знаменитого романа Федора Михайловича Достоевского.

Кинопоиск в официальном тг-канале показал первые кадры из нового «Преступления и наказания» и рассекретил роль, которую получила Юлия Снигирь. Оказалось, что актриса сыграет женушку Свидригайлова Марфу Петровну. Актриса призналась, что не просто обожает этот роман Достоевского. Отрывок из «Преступления и наказания» она читала при поступлении в театральный. Снигирь рассказала, что была тогда настолько эмоциональна, что заседавший в приемной комиссии Владимир Этуш попросил ее «так не волноваться». Сейчас эту историю актриса вспоминает с ностальгической улыбкой.

Новая экранизация, снятая Владимиром Мирзоевым, перенесет классический сюжет в современность. Главную мужскую роль Родиона Раскольника исполнил Иван Янковский. Аркадия Свидригайлова сыграл Владислав Абашин. Зрители также увидят на экране Любовь Аксенову, Тихона Жизневского, Викторию Толстоганову, Мариэтту Цигаль-Полищук. Премьера фильма запланирована на этот год.