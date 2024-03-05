Резервные штурмовые подразделения ВСУ были переброшены украинским командованием на Сватово-Кременское направление с целью восполнения потерь. Данную информацию сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

Он написал в Телеграм-канале, что ВСУ направило в зону боевых действий бойцов механизированного соединения 13-й бригады оперативного назначения «Хартия». Известно, что ранее они принимали участие в штурмовых действиях, а ныне командование решило задействовать их в обороне. По словам Марочко, такой поступок со стороны руководства ВСУ связаны с серьезными проблемами по восполнению потерь личного состава.

«Есть большие проблемы восполнения потерь других подразделений (ВСУ – ред.), а также успехи наших войск заставляют наращивать группировку», – заявил Марочко.

Ранее стало известно, что Харьковская ВГА в принудительном порядке организовывает эвакуацию мирных граждан во многих населенных пунктах области. Как отметил Андрей Марочко, представители киевского режима не скрывают, что эвакуированное население может рассчитывать лишь на размещение в пунктах временного размещения.