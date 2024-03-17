Утром 17 марта ВСУ нанесли удар по Алчевку в ЛНР с применением беспилотного аппарата. Глава администрации города Альберт Апшев сообщил, что БПЛА попал прямо в многоквартирный жилой дом.

Беспилотник ударил по верхним этажам здания, на балконе одного из них вспыхнул пожар, который быстро потушили прибывшие на место экстренные службы. Также они оперативно эвакуировали жильцов.

По словам Апшева, обошлось без пострадавших и серьезных разрушений. Но помимо многоэтажного дома, повреждения получило также расположенное рядом с ним здание детского сада.

Напомним, ВСУ проводит террористические атаки на приграничные области РФ и новые регионы страны. При этом удары намеренно наносятся по жилым домам и другим объектам гражданской инфраструктуры.