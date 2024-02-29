Многие виды пищи содержат уникальные флавонолы – биоактивные вещества, которые продлевают жизнь. Российский гастроэнтеролог Константин Спахов в беседе с АиФ рассказал, в каких продуктах искать «источники вечной молодости».

Китайские исследователи доказали, что флавонолы обладают противоопухолевыми, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Они снижают риск смерти на 36%, смерти от рака на 55%, от сердечного приступа или патологий сосудов – на 33%.

Российский врач-терапевт К. Спахов напомнил, что флавонолы содержатся в большинстве овощей и фруктов. Привычные капуста, репчатый лук, яблоки, цитрусовые, томаты, болгарский перец, виноград очень богаты данными биоактивными веществами. Много «источников вечной молодости» в листовом салате и винограде. А чтобы получать необходимое количество биоактивных веществ данного типа, достаточно потреблять в сутки полкило овощей и фруктов, посоветовал специалист.