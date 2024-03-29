На сцене Тульского драмтеатра впервые в России поставлена пьеса о спецоперации «Свадебное платье для аксолотля. Сны».

Как пишет ТАСС, автор пьесы Р. Мусаев предложил тульской труппе рассказать со сцены об участниках спецоперации и их родных. Мусаев признался, что сюжет пьесы родился у него после просмотра новостного сюжета о молодой жене добровольца. Она разрезала свое свадебное платье и сплела маскировочную сеть. Эта история стала отправной точкой для написания пьесы, в которую вплетено множество других историй, объяснил драматург.

Режиссер А. Терешина призналась, что репетиции спектакля заняла год. Она напомнила, что театр как самый пластичный жанр культуры довольно быстро реагирует на «запрос времени» и становится «зеркалом», отражающем острые и актуальные темы. Поэтому театр не может оставаться в стороне от темы спецоперации, героизма тех, кто сражается на фронте, и тех, кто ждет бойцов дома.