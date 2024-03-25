По всему миру люди стали спать меньше, что негативно отражает на экономике. Китайцы спят в сутки меньше семи часов, россияне – в районе восьми. Недосып негативно влияет на производительность и губительно отражается на глобальной экономике.

Американцы выясни, что от недосыпа сотрудников их экономика теряет в год больше $400 млрд, Япония – $140 млрд, а ФРГ – больше $60 млрд. В России убытки для экономики от недосыпа пока не подсчитаны, но страховщики уже сообщают о растущих выплатах компенсаций за профессиональные заболевания, развивающиеся на фоне хронического недосыпа.

В глобальном недосыпе эксперты обвиняют гаджеты и соцсети. Другая причина – глобальный стресс. В Китае, например, треть населения спит по ночам меньше шести часов. При этом 65% жалуются на плохой сон, бессонницу, внезапные пробуждения раньше звонка будильника. Россияне спят в среднем по 7,5 часов, при этом женщины на 20 минут дольше. 13% россиян в опросе Superjob.ru признавались, что засыпали на рабочем месте.