Скандальные высказывания Аллы Пугачевой и новости о возможном признании ее иноагентом в интервью «МК» прокомментировала 89-летняя актриса Валентина Талызина.

Она заявила, что Примадонна не должна была «вякать» про страну, в которой ее долгие годы боготворили. По словам актрисы, хотя сейчас Пугачева уже не выступает, очень многие помнят ее песни и слушают их с удовольствием.

«Да, она сейчас уже не поет. Но люди помнят, как она пела. И слушают сейчас ее песни. Что я могу сказать? ****(Глупая)!» — заявила Талызина.

Также она отметила, что Пугачева «бросила свою душу в ад», что стало главной ошибкой всей ее жизни.

Что касается статуса иноагента, который могут присвоить певице, он не создаст никаких помех ее жизни за пределами России. Однако она не приживется там и уже никогда не сможет вернуться на Родину.