В японской префектуре Хиросима в городе Фукуяма местными властями был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Как выяснилось, причиной ЧС оказалось происшествие, связанной с обычной кошкой. Отмечается, что животное проникло на территорию металлообрабатывающего завода и, по неосторожности, упало в цистерну с токсичным веществом.

Несмотря на «купание» в шестивалентном хроме, являющимся очень опасным веществом, которое вызывает ожоги и воспаление при попадании на кожу и отравление организма при вдыхании его паров, кошке удалось выбраться из резервуара и убежать с территории производства. В связи с этим, были организованы патрули, а местное население было оповещено об опасности, которое может представлять животное. Предполагается, что животное, по всей вероятности, уже скончалось, однако поиски кошки все равно продолжаются.

Исходя из видеозаписей камер видеонаблюдения, установленных на заводе, кошка упала в чан с ядовитыми химикатами. Однако ей удалось выбраться из резервуара и покинуть территорию завода. На данный момент местонахождение животного неизвестно.