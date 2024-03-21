В Воронеже произошел несчастный случай в городском транспорте. Пассажирке оторвало палец закрывающейся дверью автобуса. Такую информацию передает местный Телеграм-канал «Блокнот Воронеж».

Отмечается, что утром 21 марта 39-летняя женщина попыталась войти в автобус на Ленинском проспекте, следовавший по маршруту №97. Однако водитель закрыл дверь, прищемив при этом руку женщине. По итогу, пострадавшая лишилась пальца.

Очевидцы происшествия вызвали для женщины скорую помощь, а водитель сбежал с места происшествия. Медиками была диагностирована «травматическая ампутация фаланги пальца правой руки». В связи со случившимся полицией проводится проверка. Правоохранители устанавливают все факты произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве 64-летняя пенсионерка откусила себе палец, поспорив с дочерью. Как рассказала дочь пострадавшей, ее мать, пребывая в алкогольном опьянении, поссорилась с ней. Пьяная женщина показала дочери при помощи среднего пальца непристойный жест. В ответ дочка пригрозила, что оторвет ей этот палец. Но 64-летняя пенсионерка сказала, что откусит себе палец самостоятельно, что в итоге и сделала.