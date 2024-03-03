На протяжении нескольких месяцев в США среди диких оленей стал распространяться опасный вирус. Животные заражаются болезнью CDW, которая превращает их в «зомби». Данная болезнь достаточно сильно обеспокоила ученых зоологов и экоактивистов.

CDW (chronic wasting disease – хроническая изнуряющая болезнь) представляет собой неврологическое заболевание, проявляющееся сильной слабостью, потерей веса, бесконтрольным слюноотделением, нарушением координации. Впервые данное заболевание было обнаружено в 60-х годах ХХ века. С того времени зоологи часто стали наблюдать проявление данного вируса в популяциях оленей в северо-западных штатах США. В декабре 2023 года от этого заболевания умер олень, проживающий в национальном американском парке «Йеллоустоун». Из-за необычных симптомов CDW стали также называть «вирусом зомби».

Многие обеспокоены, что олений зомби-вирус является опасным для человека. Однако ученые пока не нашли доказательств того, что люди могут напрямую заразиться от оленей данным вирусом. Но все же, есть процент вероятности, что эта болезнь может коснуться и людей.