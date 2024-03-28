В Киеве могут начаться серьезные проблемы с энергосистемой, считает координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он пояснил, что власти украинской столицы приняли решение отключить отопление, хотя температура воздуха на улице в ночное время снижается до +5. В сочетании с дождем и ветром она приносит холод в неотапливаемые квартиры.

Чтобы хоть как-то нагреть жилища, киевляне стали активно включать электрические обогреватели. Именно из-за них могут возникнуть серьезные нагрузки на энергосистему, которая может их не выдержать.

Напомним, 22 марта ВС РФ нанесли мощные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Это привело к выходу из строя ДнепроГЭС, отказу двух ТЭС в Харькове, а также к серьезным повреждениям в Одессе. Кроме того, перебои со светом начались и в других городах.