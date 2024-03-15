Группа из шести французских туристов в сопровождении местного гида попала в грозу во время восхождения на гору Виникунка в Перу. Туристическая прогулка закончилась трагедией из-за удара молнии. Об этом в своем материале сообщает издание Barrons.

В понедельник, 11 марта, группа туристов отправилась к одной из главных достопримечательностей Перу – горе Виникунка. Знаменитая вершина в Андах, также называемая Радужной горой или Горой семи цветов, возвышается над уровнем моря на 5200 метров. В сопровождении местного гида туристы попали в сильную грозу.

В результате удара молнии французские туристы получили ожоги разной степени тяжести, а местный гид от полученных травм скончался в местной больнице. По информации полиции, гид стал уже пятой жертвой молний, зафиксированной в Перу с начала 2024 года. В туристической группе присутствовали граждане Франции в возрасте от 22 до 40 лет.

Гора Виникунка привлекает туристов своим необычным окрасом. Поэтому десятки тысяч путешественников из разных стран мира посещают перуанскую достопримечательность ежегодно.