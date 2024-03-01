В Музее истории Екатеринбурга открылась выставка «Как живые. Группа Дятлова», посвященная 65-летию гибели студентов УПИ. На ней представлены не только обнаруженные на перевале вещи, но и дневники туристов, их письма и прочие уникальные экспонаты.

Так, на выставке посетители смогут ознакомиться с дневниками Зины Колмогоровой, Рустема Слободина и Юрия Юдина. Они тщательно изучались и неоднократно проверялись, но широкой публике пока еще представлены не были.

Также в экспозиции имеется записка Колмогоровой к Игорю Дятлову и Георгия Кривонищенко к Николаю Тибо-Бриньолю о подготовке к походу.

«Для Музея истории Екатеринбурга это своеобразный эксперимент. Мы долгое время дискутировали — стоит ли касаться этой темы, потому что она неоднозначная. Но было принято решение, что группа Дятлова и та авария, которая произошла, — это один из элементов истории Урала и России. […] Мы готовы продолжать этот проект и, возможно, когда-то появится музей группы Дятлова. Мы постепенно подходим к реализации этого проекта, начиная с выставки», — заявил директор музея Игорь Пушкарев.

Он также отметил, что на выставке, которая будет работать до 10 апреля, акцент старались сделать на личности каждого участника группы Дятлова, а не на версиях ее гибели.