Кристина Орбакайте не собиралась принимать участие в концерте в Кремлевском дворце, поэтому никто не мог отменить ее выступление. Об этом сообщил пресс-секретарь площадки Константин Ярошевский.

Он пояснил, что в таких мероприятиях является обычным делом, когда одни певцы появляются в программе, а другие, напротив, из нее исчезают. Организаторы даже часто оставляют сноски, в которых пишут о возможных коррективах. Но Орбакайте изначально не входила в список участников концерта.

Также представитель Государственного Кремлевского дворца объяснил, что изменения в программе могут происходить из-за несоответствия взглядов организатора концерта, режиссера и канала, транслирующего шоу.

Напомним, ранее появлялись сообщения, что выступление Кристины Орбакайте было отменено из-за высказываний ее матери, Аллы Пугачевой.