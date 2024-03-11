Российская актриса Юлия Пересильд сообщила о состоявшейся в Пекине премьере фильма «Вызов». Артистка посетила Китай, чтобы присутствовать на премьерном показе картины и дать интервью китайским СМИ.

Юлия Пересильд восторженно отозвалась о проведенном премьерном показе в столице Поднебесной. Она подчеркнула, что жители Китая смогут посмотреть «Вызов» с 15 марта.

Российская картина «Вызов», главную роль в которой исполнила актриса Юлия Пересильд является уникальным кинематографическим проектом. Съемки фильма проводились на Международной космической станции. Юлия Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко отправилась на МКС, где они пробыли целых 12 дней.

По словам Пересильд, ей непросто далась подготовка к полету в космос, однако она сумела преодолеть этот сложный этап. Подготовка проводилась на протяжении трех месяцев.

Фильм «Вызов» показывает историю женщины-хирурга Жени Беляевой (Юлия Пересильд), которая была вынуждена отправится на МКС, чтобы спасти жизнь космонавта. В фильме также снимались Владимир Машков, Милош Бикович и другие актеры.