Настасья Самбурская успевает между съемками в кино еще и попеть. По случаю тридцать седьмого дня рождения артистка презентовала песню «Ой, девочки», порадовав фанатов откровенным нарядом в крестьянском стиле.

На опубликованном в тг-канале ролике Самбурская предстала в игриво-кокетливо-томном образе. Она заплела две косы, сверху повязав косынку. Для образа крестьянки артистка выбрала легкое платье, которое обнажило ее плечи и едва прикрыло грудь. Дополнили образ ковбойские полусапожки.

В кадре актриса сидит за столом, на котором расставлены продукты из крестьянского меню – плошка с яйцами, баранки, краюха хлеба, крынка с молоком и бутыль с морсом. Из нее актриса наливает в чайную чашку щедрую порцию и делает вид, что отпивает. За минуту Самбурская успевает продемонстрировать весь спектр эмоций – от волнения и тревоги до сомнений и радости.