Заведующий урологическим отделением НКЦ №2 Российского научного центра хирургии им. Б.В. Петровского, врач-уролог высшей категории, Сергей Королев рассказал, что пациентам с мочекаменной болезнью необходимо обязательно придерживаться диеты. Причем вид диеты назначается в зависимости от типа образовавшихся в органе камней.

По словам специалиста, почечные камни отличаются по своему химическому составу. В почках могут образовываться так называемые оксолаты, включающие в себя соли кальция и щавелевой кислоты, фосфаты, образованные из солей фосфорной кислоты и уратные камни, выросшие из солей мочевой кислоты.

Если в почках человека образовались оксолатные камни, то ему необходимо ежедневно употреблять как минимум 2 литра чистой воды. Рекомендуется ограничить потребление соленых блюд, молочной продукции, кондитерских изделий, какао и крепкого кофе.

В случае образования фосфатных камней, то в этом случае полезным станет потребление «кислой» пищи, в частности, мяса. Кроме того, нужно есть побольше фруктов и ягод, обладающих мочегонным эффектом.

А вот при уратных камнях следует отказаться от бобовых, мяса молодых животных и птицы, соленых сыров и острых продуктов. Рекомендуется употреблять нежирные виды мяса, рыбу, крупы и супы.