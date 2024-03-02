Известный дизайнер интерьера и текстиля, а также американская икона стиля Айрис Апфель скончалась на 103-м году жизни. Об этом сообщило издание The New York Times, ссылаясь на представителя знаменитости Стю Лозера.

Согласно сообщению издания, Айрис Апфель скончалась в своем доме в Палм-Бич, штат Флорида 1 марта.

Айрис родилась в 1921 году в Нью-Йорке в семье американца и уроженки России. Отец владел магазином стекол и зеркал, а мать управляла бутиком модных аксессуаров. Будущая знаменитость окончила Нью-Йорский университет, факультет истории искусств, а затем – Университет Винсконсина, где изучала искусство.

В 1948 году Айрис вышла замуж за специалиста по рекламе Карла Апфеля, который умер в 2015 году в возрасте 100 лет. Вместе они прожили 67 лет, но детей у них не было. супруги являлись основателями и владельцами текстильной компании Old World Weavers, специализировавшейся на воссоздании старинных тканей.

Но Айрис Апфель больше всего известна в мире своими экстравагантными образами. Она носила одежду из ярких тканей, крупные аксессуары и круглые очки. В 2005 году ее гардероб стал центральной экспозицией выставки Rara Avis: Selections from the Iris Apfel Collection, организованной Институтом костюма Метрополитена.