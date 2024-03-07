Ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев назвал основные причины появления шума в ушах. Врач отметил, что сам по себе шум в ушах – это не заболевание, а лишь симптом, указывающий на болезнь. Состояние, когда человек слышит в ушах шипение, жужжание и прочие звуки, не связанные с окружающим миром, называются тиннитус.

Ученые Центра Массачусетса обнаружили, что у людей, слышащих шум в ушах, присутствует повреждение слухового нерва, что является одним из первых этапов потери слуха. Кроме того, специалисты установили, что длительное воздействие громких звуков также приводит к тиннитусу.

По словам доктора Лаврищева, тиннитус может являться следствием возрастной потери слуха либо заболевания сосудов шеи, височно-нижнечелюстных суставов, отосклероза. Также к возникновению шума в ушах могут привести травмы головы и шеи, в результате которых произошло повреждение нервов, участвующих в восприятии звуков.