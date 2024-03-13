Образцы клеток самой старой женщины в мире, испанки Марии Браньяс Мореры, были исследованы группой ученых-онкологов с целью выявить секрет ее долголетия. Об этом в своем материале сообщает испанское издание El Pais.

По словам исследователя онкологических заболеваний Манеля Эстельера, он связался с семьей долгожительницы около года назад, чтобы получить разрешение на проведение лабораторных исследований. В итоге он взял образцы крови, мочи и слюны из ротовой полости 117-летней испанки.

По словам ученого-онколога, его команде исследователей еще никогда прежде не приходилось иметь дела с настолько старыми клетками человеческого организма. В надежде раскрыть секрет долголетия испанки Эстерьер уже получил первые обнадеживающие результаты. Оказалось, что ее клетки примерно на 10 лет моложе ее реального возраста.