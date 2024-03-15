Многие специалисты по правильному питанию и здоровому образу жизни считают, что периодическое голодание очень полезно для организма. Поэтому рекомендуют различные виды голодания в качестве методов похудения или оздоровления организма. Однако, как отмечает врач-эксперт лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Кашух, научно подтвержденных данных о пользе голодания на данный момент еще не было.

По словам специалиста, ранее считалось, что голодание является одним из методов похудения. Но позже стало известно, что во время процесса голодания в организме изменяется белковый баланс.

Доктор Кашух подчеркнула, что ни в одной стране во всем мире, в медицинских рекомендациях нет такого метода, как голодание. Такие «новомодные» методы голодания, как «интервальное» и даже «лечебное» не имеют научного обоснования. А «экспертное мнение» и вовсе основано на «личном опыте» конкретного «диетолога» или неофициальных результатах исследований, сделанных сомнительными специалистами.

В связи с тем, что нет никакой научной доказательной базы о пользе голодания, специалист не рекомендует использовать этот метод ни в качестве похудения, ни в оздоровительных целях.