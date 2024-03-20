Группа американских исследователей объяснила механизм хрупкой земной обитаемости, которая позволяет поддерживать влажный климат, наиболее благоприятный для жизни. По сути они раскрыли секрет, почему миллиард лет Земля остается пригодной для обитания, пишет РГ-Наука.

Ранее считалось, что Земля остается пригодной для жизни благодаря так называемому «танцу элементов», при котором между океанами, сушей и атмосферой происходил обмен. Ученые полагали, что именно этот круговорот поддерживает стабильный климат. Однако в новом исследовании ученые посмотрели на происходящие земные процессы через призму математики.

Математические расчеты доказали, что на Земле всегда сохраняет баланс. После ледникового периода наступает глобальное потепление, которое уравновешивает показатели планеты. Ученые убеждены, что их работа поможет не только лучше изучить климат на планете, но также сделать Землю более безопасной для обитания.