Иностранное издание IFL Science сообщает, что ученые смогли обнаружить на дне Тихого океана удивительные глубоководные существа. Команда экспертов была удивлена внешним видом этих морских обитателей.

Отмечается, что во время проведения глубоководной экспедиции в зоне Кларион-Клиппертон в Тихом океане с целью исследования дна для возможного начала работ по добыче полезных ископаемых. Среди членов экспедиции были морские биологи, обратившие внимание на необычного вида боконогих голотурий, или, как еще их называют, морских огурцов. Специалисты отметили, что обнаруженный вид данных морских обитателей ранее им не встречался. В частности, ученым удалось обнаружить отряд скотопланесов, имеющих десятки ножек.

Среди новых видов специалисты выделили прозрачный морской огурец «уникумбер». Также им встретились особи нежно-розового цвета с толстыми ножками, напоминающими сосиски. Этим морским обитателям ученые дали неофициальное название «поросята Барби».