Впервые о том, что COVID-19 негативно влияет на разум, заговорили британские медики. Но теперь и коллеги по всему миру не сомневаются – «корона» притупляет умственные способности, ухудшает память, усложняет ориентацию в пространстве.

В научном журнале NEJM опубликовано новое исследование, которое доказывает: у болевших опасным вирусом больше 12 недель развились серьезные нарушения когнитивных функций. Коэффициент IQ снизился на 3-6 пунктов, ухудшилась память, способность мыслить вербально, умение планировать.

Ученые заметили, что для восстановления функций человеку требуется не меньше года, но в некоторых случаях и этого срока недостаточно. Исследователи даже ввели официальный термин – «мозговой туман». Так называют состояние, при котором человек начинает страдать от забывчивости и бессонницы, не может сконцентрироваться, испытывает постоянную апатию, утомляемость, а иногда – и депрессию.