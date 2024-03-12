В научном издании American Journal of Clinical Nutrition было опубликовано исследование, которое подтверждает, что употребление сладкой газированной воды может свести на нет результаты любых видов физических упражнений. Польза регулярных физических упражнений давно доказана научным сообществом.

Но кроме тренировок для поддержания здоровья стоит отказаться от вредных продуктов питания, считают специалисты. Их мнение было подкреплено выводами, сделанными в результате соответствующего исследования.

Ученые из Университета Лаваль в Квебеке провели исследование, в ходе которого установили, что употребление всего лишь 660 миллилитров сладкого газированного напитка в неделю поставит под угрозу результаты регулярных физических занятий.

Специалисты провели анализ данных о состоянии здоровья более 100 тысяч человек. По итогу им удалось выяснить, что компенсировать вред от употребления сладкой газировки не удастся даже при проведении 150 минут в неделю физических упражнений. Поэтому специалисты призывают людей в качестве утоления жажды использовать чистую воду.