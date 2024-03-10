Исследователи с факультета здравоохранения Йоркского университета обнаружили, что женщины, зараженные опасными штаммами вируса папилломы человека (ВПЧ), более подвержены риску преждевременной смерти в сравнении с людьми, в организме которых нет этих видов вирусов.

Кроме того, риск летального исхода значительно выше также у женщин, страдающих от метаболического синдрома. Соответствующее исследование ученые опубликовали в издании PLOS One.

Специалисты изучили данные 3274 женщин, согласно которым, четвертая часть женщин, страдающих от метаболического синдрома, оказались заражены штаммами ВПЧ высокого риска. По мнению ученых, такие показатели могут быть связаны с ослаблением иммунной системы и наличием хронического воспаления. Однако данное предположение специалисты еще не подтвердили с помощью исследований.

Кроме того, согласно полученным данным, пациентки, зараженные штаммами ВПЧ высокого риска в 2.6 раз оказались более подвержены риску преждевременной смерти.