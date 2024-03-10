Финалистки конкурса «Мисс Курск 2024» решили проверить свои таланты на всероссийском конкурсе красоты «Королева России». Трое девушек из Курска заняли призовые места на общероссийском конкурсе. Об этом сообщает «Курское Интернет Телевидение».

По словам организатора конкурса «Мисс Курс» Надежды Зайцевой, девушки из Курска всегда отличались хорошим уровнем подготовки в области хореографии и дефиле, поэтому часто занимают призовые места на общероссийских конкурсах красоты.

Фотоотчет с мероприятия «Королева России» был опубликован на официальном портале конкурса queenrussia.ru. На кадрах можно увидеть Софию Демьянову, получившую от организаторов конкурса титул «Юная Гранд Королева России», Диану Кононову, обладательницу титула «Юная Вице-Мисс Королева России», а также Дарину Быканову, завоевавшую титул «Первой Вице-Мисс Королева России» на всероссийском конкурсе красоты.