Американский специалист по диетологии Дейзи Койл из Института здравоохранения Джорджии заявила, что регулярное потребление небольшого количества яблочного уксуса способствует снижению веса, нормализации уровня сахара в крови и холестерина. Слова специалиста приводит британское издание The Sun.

Отмечается, что британские ученые провели эксперимент с участием 120 молодых добровольцев, касаемо пользы яблочного уксуса для организма. Участники были разделены на группы, одной из которых было рекомендовано на протяжении 3-х месяцев употреблять небольшое количество яблочного уксуса. Согласно полученным результатам, испытуемым удалось похудеть за этот период на 6-9 кг. Дозировка колебалась от 5 до 10 миллилитров.

Однако специалисты предупреждают, что начинать употреблять яблочный уксус стоит только после консультации с лечащим врачом. В случае, если яблочный уксус не переносится человеком, то ему можно регулярно выпивать стакан негазированной чистой воды с ломтиком лимона или лайма.