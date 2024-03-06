Британское издание Daily Mail приводит мнение американского специалиста в области стоматологии Сэма Джетва по поводу употребления сладких травяных чаев. Среди многих людей бытует мнение, что чай из трав очень полезен для организма. Однако Стоматолог предупредил, что употребление травяных чаев с подсластителями и сахаром способно негативно отразиться на состоянии зубов.

Джетва отметил, что именно благодаря чаю, молекулы сахара способны проникать вглубь труднодоступных мест в ротовой полости и «прилипать» к поверхности зубов. Сладкий липкий слой, остающийся на зубах, приводит к чрезмерному размножению бактерий, которые в процессе своей жизнедеятельности выделяют кислоты. Именно эти кислоты и являются причиной разрушения зубной эмали, а впоследствии – образования кариеса.

Кроме того, специалист отметил, что любимые многими чаи с кусочками сублимированных фруктов также вредны для зубов. Из-за своей липкости, эти сухофрукты могут застревать между зубами, оставаясь долгое время в полости рта. По итогу это становится также причиной раннего появления кариеса.