Врач-диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева рассказала о такой натуральной пищевой добавке, как стевия. Подсластитель на основе стевии в последнее время очень пользуется спросом. Многие решают использовать стевию вместо сахара. Однако специалист сообщила, что такая пищевая добавка может быть вредна людям с пониженным артериальным давлением. Также ее не рекомендуется употреблять тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта.

Стевия является растением, экстракт которого является более сладким, чем сахар. Согласно исследованиям ученых, в 200-250 раз слаще. Однако в отличие от сахара, экстракт стевии не приводит к мгновенному увеличению уровня глюкозы в крови, поэтому ее часто используют пациенты, страдающие сахарным диабетом. К тому же, стевия является низкокалорийным продуктом. Она является практически безвредной для здоровья человека. исключением являются лишь пациенты с проблемами в области ЖКТ и пониженным артериальным давлением.