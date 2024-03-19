Популярный российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, не присутствовал на концерте, организованном в честь празднования 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Почему певец с патриотическим репертуаром не был на мероприятии, рассказал продюсер Павел Рудченко.

Как отметил продюсер, певец пропустил мероприятие на Красной Площади, на котором присутствовал сам президент РФ Владимир Путин, из-за очень плотного графика. Из-за своей мега-популярности SHAMAN не смог выступить на митинг-концерте, так как его график расписан чуть ли не на год вперед.

Кроме того, Рудченко считает, что пиар-команда SHAMAN могла также отказаться от выступления, чтобы «не замылить зрителям глаза». По словам продюсера, Дронов выступает практически на каждом патриотическом мероприятии.

Ранее в Государственной Думе было выдвинуто предложение, чтобы в школьный курс музыки были добавлены патриотические песни Ярослава Дронова.