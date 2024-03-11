Врач-дерматолог Ирина Гостева в эфире программы доктора Александра Мясникова «О самом главном» рассказала, какие заболевания можно распознать по виду ногтей человека.

Отмечается, что ногтевая пластина может иметь вогнутую форму или продольные полосы, если у человека развивается железодефицитная анемия. Также изменение структуры ногтей может свидетельствовать о проблемах с щитовидной железой.

«Любое изменение ногтей — это может быть проявлением какой-то болезни… Ели ноготь сколот как иголочкой — это частое проявление артритов», – рассказала Ирина Гостева.

В свою очередь, Мясников отметил, что у каждой четвертой женщины диагностируется аутоиммунный тиреоидит, который в некоторых случаях может отражаться на внешнем виде ногтей. Кроме того, по словам врача, очень важным сигналом является распухание кончиков пальцев. Когда пальцы и ногти начинают своей формой напоминать «барабанные палочки», то это является признаком серьезных проблем с легкими.