Британское издание Daily Mail привело рекомендации эксперта в области питания при онкологии Мереди Берди. Специалист отмечает, что значительно снизить риск возникновения колоректального рака поможет еда, богатая клетчаткой.

В качестве примеров специалист привела употребление овсяной каши с ягодами и орехами, йогурта со свежими фруктами, овощей, приготовленных на гриле с грибами. По словам врача, волокна клетчатки являются питательной средой для полезных микроорганизмов, живущих в кишечнике. Именно эти бактерии создают защитный слой слизистой толстого кишечника, обеспечивая его правильное функционирование.

Берди подчеркнула, что употребление овсяной каши с ягодами и орехами является одним из самых простых способов насыщения организма полезной клетчаткой. Также благотворно влияет на пищеварение йогурт с фруктами, так как он помогает росту полезных бактерий в кишечнике человека. Также специалист рекомендовала употреблять орехи, семена, цельнозерновой хлеб.