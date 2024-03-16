Геймеры, которые успели оценить пиратскую демоверсию Stellar Blade, в один голос заявили, что выбранный для главного персонажа костюм очень уж откровенный. Они уверены, что не смогут сосредоточиться на игре. Разработчик признался, что в этом и была задумка.

Главный персонаж Stellar Blade Ева получила крайне сексуальный наряд. Ее облачили в обтягивающий комбинезон телесного цвета, который делает персонажа фактически голым. Геймеры уже пожаловались, что не могут геймплеить, потому что постоянно их внимание переключается на сексапильную красотку.

Разработчики Shift Up прокомментировали данные жалобы. Они заявили, что намеренно одели Еву в столь откровенный наряд, чтобы игрокам было сложнее следить за действием игры. Разработчики знали, насколько сложно будет геймерам переключать внимание с соблазнительных форм Евы. Одновременно они успокоили, то у Евы будет несколько костюмов, поэтому особенно впечатлительные смогут выбрать более сдержанный вариант. Выход игры ожидается в конце апреля.