Метеорологи предупреждают, что лето 2024 года может оказаться тяжелым для людей по всему миру. По их прогнозам, в разных уголках Земли будет свирепствовать аномалия, которую прозвали эль-Ниньо.

Аномальное явление, получившее название эль-Ниньо, зародится над Тихим океаном. Оттуда оно начнет смертоносное шествие по всему миру. Аномалия не оставит без внимания ни один уголок планеты, устроив погодные катаклизмы на всех материках.

Российские синоптики поддерживают опасения по поводу аномалии эль-Ниньо. Они прогнозируют, что наибольший урон она причинит Дальнему Востоку. Там летом 2024 года прогнозируется аномальная жара. Сильнейшие ливни приведут к затоплениям, а штормовой ветер – к ураганам.

Аномалия эль-Ниньо заставит изнывать от жары и жителей центральной России. Нестерпимо высокие температуры этим летом прогнозируются в Москве и Питере, а на юге России готовятся к смертоносным ураганам, говорится в публикации «Новой газеты».