В очередном выпуске телевизионного проекта «Мастер кондитер», выходящего на телеканале «Пятница», участники должны были представить членам жюри торт в стиле «хоррор». Победительница третьего сезона шоу, Наталья Зыкова из Челябинска вновь пришла на проект. Она решила удивить судей своим необычным тортом, созданным по мотивам русской народной сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».

Однако шеф Ренат Агамазов не увидел в кондитерском изделии Натальи «вау-эффекта». Он подчеркнул, что торт оказался и «некрасивым и невкусным».

«Это несъедобно, это некрасиво. Для меня здесь пройдена некая грань, которую нельзя переходить», – заявил Агамазов.

А вот приглашенный гость программы, продюсер анимационных сериалов Анна Кораблева, отметила, что торт исполнен в соответствии с тематикой задания.

«Это настоящая сказка. Я недавно сама читала ее с дочкой, и это очень похоже на то, что читала моя дочь. Очень круто», – подчеркнула Кораблева.

Однако оценка главного судьи стала обратным билетом для челябинского кондитера.