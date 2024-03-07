Знаменитый российский певец Ярослав Дронов, известный под сценическим именем SHAMAN, выступил на Всемирном фестивале молодежи. В канун Международного женского дня артист отметил необычайны вклад женщин в развитие современного общества, подчеркнув, что представители прекрасного пола являются настоящей опорой для всех мужчин страны.

«Искренняя поддержка (женская – ред.) вселяет веру, дарит надежду и любовь в это непростое время», — признался Дронов.

Ко всему прочему, артист отметил заслугу женщин-добровольцев, находящихся в зоне специальной военной операции. По словам исполнителя, заслуга этих женщин навсегда «останется в народной памяти».

На Всемирном фестивале молодежи Ярослав Дронов выступил вместе с резидентами арт-кластера «Таврида» Ириной Дубцовой и рэпером ST. Они представили спектакль «Вера. Надежда. Любовь». Премьера этого спектакля состоялась еще в августе 2023 года в Крыму на фестивале «Таврида.АРТ». В нем повествуется о россиянках, что решили отдать свой долг Родине, отправившись в зону СВО.