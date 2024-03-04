Актер Стас Садальский трогательно поздравил Ларису Лужину с 85-летием, рассказав о романтических отношениях между ней и Владимиром Высоцким во время съемок «Вертикали».

Садальский назвал Лужину ярчайшей звездой шестидесятых, героиня которой из «На семи ветрах» покорила мировую публику. Актер вспомнил про блокадное детство актрисы, которая потеряла из-за голода отца, сестру, бабушку. Он добавил, что она становилась музой для многих. Не стал исключением и Высоцкий, с которым Лужина в течение 5 месяцев снималась в фильме С. Говорухина «Вертикаль».

Садальский напомнил, что песню «Она была в Париже» Высоцкий посвятил не Марине Влади, а Лужиной. Однако советская актриса никогда не спекулировала на этом, хотя, по словам Садальского, могла бы «сколотить состояние», посещая разные шоу. Она по-прежнему заверяет всех, что между ней и Высоцким ничего не было. «Восхищаюсь и люблю», подытожил поздравление Садальский.

Сама Лариса Лужина ранее подтверждала знаки внимания со стороны Высоцкого. Но она не ответила ему взаимностью, так как была замужем. И песню «Она была в Париже» он действительно написал про нее, наслушавшись ее рассказов про заграничные поездки в Канны, Тегеран, Дублин.