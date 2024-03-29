Рыба-пила кружится и умирает в водах Флориды

Находящие под угрозой исчезновения гребенчатые пилорылы, морские существа, практически не изменившиеся на протяжении миллионов лет, демонстрируют беспорядочное вращательное поведение и погибают в необычно больших количествах в водах Флориды. Федеральные и флоридские агентства по охране дикой природы запускают совместную программу по спасению и реабилитации рыбы-пилы, чтобы выяснить причину массовой гибели этих представителей пилорылов. Источник: Associated Press.

Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) объявило о том, что оно называет «чрезвычайным реагированием», сосредоточенным на архипелаге Флорида-Кис, начиная со следующей недели. В пресс-релизе NOAA эти усилия названы беспрецедентными.

«Если представится такая возможность, это будет первая попытка спасти и реабилитировать гребенчатого пилорыла в дикой природе», – заявил Адам Брэйм, координатор по восстановлению рыбы-пилы в заявленном проекте NOAA.

Неизвестные причины вымирания

Пилорыл или рыба-пила, родственный скатам и акулам, назван в честь своей удлиненной плоской морды с рядом зубов с каждой стороны. Они могут жить десятилетиями и вырастать довольно большими, некоторые достигают пятиметровой длины. В прошлом их обнаруживали по всему Мексиканскому заливу и вдоль южного побережья Атлантического океана в США, но сейчас они обитают в основном на юго-западе штата Флорида и в цепи островов архипелага Кис, поскольку их среда обитания все более сокращается. Родственный гребенчатым пилорылам вид встречается у берегов Австралии.

С конца января 2024 года американские федеральные чиновники по охране дикой природы документируют то, что они называют «необычным случаем смертности», в результате которого пострадало около 109 рыб-пил и погибло по меньшей мере 28 из них. Поступали сообщения об аномальном поведении, например, о том, что пилорылов видели вращающимися или кружащими на одном месте. По всей видимости, пострадали и другие виды рыб.

«Мы подозреваем, что общая смертность этого вида выше, поскольку пилорыл обладает отрицательной плавучестью и, следовательно, вряд ли сможет всплыть после смерти», – пояснил Брэйм.

На текущий момент причины гибели пилорылов не выявлены. Представитель FWC сообщил в среду (27 марта), что вскрытие погибшей рыбы-пилы не выявило каких-либо патогенных или бактериальных инфекций, а также проблем с низким уровнем кислорода в воде или загрязняющими веществами как химического происхождения, так и от токсичного «красного прилива». Тестирование прибрежных вод во Флориде продолжается.

Также не ясно, связаны ли эти смерти и странное поведение пилорылов с продолжительной летней волной жары во флоридских водах, которая, по мнению экспертов, вызвана изменением климата. Перегретые океанские воды причинили и другие беды обитателям океанов, включая обесцвечивание кораллов.

Усилия по спасению

Чиновники FWC работают с тремя организациями, которые займутся реабилитацией спасаемых пилорылов. Одна из них, НКО «Морская лаборатория Моут», заявила в пресс-релизе, что даже относительно небольшое число смертей в популяции рыбы-пилы может оказать серьезное влияние на выживание этого вида, помещенного в список находящихся под угрозой исчезновения в 2003 году.

«У нас есть карантинные помещения, готовые разместить спасенных рыб-пил, где они будут находиться под наблюдением квалифицированного персонала в соответствии с особыми правилами ухода и выпуска», – сообщила Кэтрин Флауэрс, научный сотрудник «Моута» и ведущий научный сотрудник по проблеме пилорылов. «Попытки разгадать эту загадочную проблему заключаются в активном сотрудничестве».

Адам Брэйм отметил, что предпринимаемые усилия во многом зависят от поступающих от общественности сообщений о мертвых или пострадавших гребнистых пилорылов, позволяющих спасателям быстрее обнаруживать этих рыб.

«Ассошиэйтед Пресс» напоминает, что в последние годы ламантины, также находящиеся под угрозой исчезновения, серьезно пострадали от крупного вымирания в прибрежных водах Флориды, поскольку загрязнение уничтожило большую часть морских водорослей, их источника пищи. Чтобы помочь голодающим морским животным, чиновники штата и федеральные власти в течение двух лет подкармливали тоннами салата ламантинов, собиравшихся зимой возле теплых водосбросов с электростанции. В результате численность ламантинов несколько возросла: в 2023-м среди них было зарегистрировано лишь 555 смертей по сравнению с рекордной гибелью 1100 особей в 2021 году.