Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Телеграм-канале опубликовала новость, что спасенный в Евпатории дельфин, находящийся в центре реабилитации дельфинов, уже начал идти на поправку.

«Хорошие новости про дельфина, которого обнаружили в Евпатории общественники и волонтёры Центра “Безмятежное море”. Животное находится в дельфинарии под наблюдением ветеринаров и идёт на поправку», – написала Радионова.

Чиновник подтвердила, что при поступлении в дельфинарий у морского животного была сильная дезориентация. Кроме того, специалисты выявили сильный лейкоцитоз у дельфина, поэтому ему было назначена медикаментозная терапия.

«Сейчас анализы постепенно улучшаются, дельфин активнее и увереннее плавает, но всё ещё слаб. Прогнозы делать рано, надеемся на выздоровление», – сообщила глава ведомства.

Напомним, что молодую афалину обнаружили на берегу евпаторийского пляжа. Сотрудники центра по изучению, спасению и реабилитации дельфинов в Крыму спасли животное и перевезли его в карантинный бассейн.